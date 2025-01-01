Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

African Lover

SAT.1Staffel 11Folge 76
Folge 76: African Lover

23 Min.Ab 12

Mordanschlag auf einen Afrikaner. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare vom K 11 auf ein mysteriöses Flirtprofil des gutaussehenden jungen Mannes. Dort wimmelt es von Frauenbekanntschaften, Liebeserklärungen und Lügen. Er gibt vor, in ärmlichen Verhältnissen in Afrika zu wohnen und bittet die Frauen um Geld. Ist eine von ihnen hinter sein Geheimnis gekommen und hat sich gerächt?

SAT.1
