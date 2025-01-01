Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe mit Handicap

SAT.1Staffel 11Folge 77
Liebe mit Handicap

Liebe mit HandicapJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 77: Liebe mit Handicap

23 Min.Ab 12

Louisa S. wird bewusstlos in den Pool ihres erfolgreichen Bruders gestoßen und ertrinkt. Neben der Leiche finden die Kommissare den kleinen Papierfetzen eines Detektiv-Berichts. Die Tote ließ die Verlobte ihres Bruders beschatten. Musste sie deshalb sterben? Doch was fand der Privatdetektiv heraus? Der Mann ist unauffindbar. Ist er das nächste Opfer?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen