K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Tödlicher Drogendeal
23 Min.Ab 12
Ein herkömmlicher Verkehrsunfall wird zum Morddelikt fürs K 11: Anna N. rennt in Panik auf die Straße und wird von einem Taxi erfasst. Die Frau stirbt noch vor Ort. Laut Zeugenaussage ist sie vor einem Mann geflohen. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft auf Hochtouren und führt die Kommissare zu einem geplatzten Drogendeal und einer weiteren Leiche.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1