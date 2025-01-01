K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Den Tod in der Hand
23 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit ihrem Vater verschwindet eine 18-Jährige spurlos. Die Kommissare vom K 11 ermitteln im Umfeld der Vermissten. Plötzlich tritt bei Kommissar Grass ein Ausschlag auf - verursacht durch Leichenbakterien. Der Befund konfrontiert die Ermittler mit einer grausamen Realität ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1