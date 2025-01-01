Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Den Tod in der Hand

SAT.1Staffel 11Folge 80
Den Tod in der Hand

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 80: Den Tod in der Hand

23 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit ihrem Vater verschwindet eine 18-Jährige spurlos. Die Kommissare vom K 11 ermitteln im Umfeld der Vermissten. Plötzlich tritt bei Kommissar Grass ein Ausschlag auf - verursacht durch Leichenbakterien. Der Befund konfrontiert die Ermittler mit einer grausamen Realität ...

