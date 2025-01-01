K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Die Kunst zu töten
23 Min.Ab 12
Die wohlhabende Kunstliebhaberin Sarah L. wird in ihrer Villa überfallen und brutal niedergestochen. Die 41-Jährige förderte einen Ex-Sträfling, der sich durch seine Kunst ein neues Leben aufbauen wollte. Ist der ehemalige Schwerverbrecher rückfällig geworden und wurde zum tödlichen Verhängnis für die Frau?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1