K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Kunst zu töten

SAT.1Staffel 11Folge 81
Folge 81: Die Kunst zu töten

23 Min.Ab 12

Die wohlhabende Kunstliebhaberin Sarah L. wird in ihrer Villa überfallen und brutal niedergestochen. Die 41-Jährige förderte einen Ex-Sträfling, der sich durch seine Kunst ein neues Leben aufbauen wollte. Ist der ehemalige Schwerverbrecher rückfällig geworden und wurde zum tödlichen Verhängnis für die Frau?

