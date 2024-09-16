K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Sandkastenliebe
23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Ein Vater nimmt blutige Rache. Die 17-jährige Tochter des alleinerziehenden Rüdiger L. wird in ihrem Zimmer von einem Unbekannten fast vergewaltigt. Der Vater ist sich sicher, ihr Peiniger wohnt im benachbarten Problemviertel. Mit einem Gewehr bewaffnet läuft er in der Plattenbausiedlung Amok und die Kommissare vom K 11 sind mittendrin ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1