Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Neinwort

SAT.1Staffel 11Folge 83vom 16.09.2024
Das Neinwort

Das NeinwortJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 83: Das Neinwort

23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Nach einer feuchtfröhlichen Hochzeitsfeier wacht die Braut Miriam L. total verkatert auf. Liebevoll will sie ihren frisch angetrauten Ehemann wecken und ist mit einem Schlag stocknüchtern. Denn neben ihr liegt die blutüberströmte Leiche ihres Mannes. Die 28-Jährige kann sich an nichts erinnern. Was ist in der Hochzeitsnacht passiert?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen