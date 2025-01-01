K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Meine Freundin ist weg
22 Min.Ab 12
Die Leiche der 30-jährigen Marina R. wird am Flussufer gefunden. Ein schwerer Schock für Kommissar Naseband - sie war die Freundin eines Polizei-Kollegen. Als der Kollege erfährt, dass die Tote heimlich als Prostituierte gearbeitet hat und ihn nur ausnehmen wollte, bricht eine Welt für ihn zusammen. Oder doch nicht? Denn auch er hat Naseband von Anfang an belogen und wird zum Hauptverdächtigen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1