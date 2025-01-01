Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Freundin ist weg

Folge 84: Meine Freundin ist weg

22 Min.Ab 12

Die Leiche der 30-jährigen Marina R. wird am Flussufer gefunden. Ein schwerer Schock für Kommissar Naseband - sie war die Freundin eines Polizei-Kollegen. Als der Kollege erfährt, dass die Tote heimlich als Prostituierte gearbeitet hat und ihn nur ausnehmen wollte, bricht eine Welt für ihn zusammen. Oder doch nicht? Denn auch er hat Naseband von Anfang an belogen und wird zum Hauptverdächtigen.

