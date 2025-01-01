Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Falsche Freundin

SAT.1Staffel 11Folge 85
Falsche Freundin

Falsche FreundinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Falsche Freundin

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird erschossen in seiner Firma aufgefunden. Was zuerst wie ein missglückter Einbruch aussieht, entpuppt sich als geplanter Mord. Die Angehörigen des Opfers wirken betroffen. Doch der Schein trügt. Hinter der Fassade des erfolgreichen Unternehmers steckte ein brutales Monster. Jeder der Angehörigen hat ein Motiv, doch wer hat beschlossen die Tyrannei zu beenden?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen