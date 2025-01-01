K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Falsche Freundin
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird erschossen in seiner Firma aufgefunden. Was zuerst wie ein missglückter Einbruch aussieht, entpuppt sich als geplanter Mord. Die Angehörigen des Opfers wirken betroffen. Doch der Schein trügt. Hinter der Fassade des erfolgreichen Unternehmers steckte ein brutales Monster. Jeder der Angehörigen hat ein Motiv, doch wer hat beschlossen die Tyrannei zu beenden?
