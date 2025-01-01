Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Staffel 11Folge 88
Folge 88: Nasebands Visionen

23 Min.Ab 12

Kommissar Michael Naseband ist in der schwersten Krise seines Lebens. Jahre voller Stress und Gefahr bei der Kripo haben ihre Spuren hinterlassen. Er ist übermüdet und unkonzentriert. Als bei einem Schusswechsel seine Nerven völlig versagen und er das Leben seiner Kollegen aufs Spiel setzt, gibt es für ihn nur einen Ausweg: Aussteigen.

