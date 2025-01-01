K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Nasebands Visionen
23 Min.Ab 12
Kommissar Michael Naseband ist in der schwersten Krise seines Lebens. Jahre voller Stress und Gefahr bei der Kripo haben ihre Spuren hinterlassen. Er ist übermüdet und unkonzentriert. Als bei einem Schusswechsel seine Nerven völlig versagen und er das Leben seiner Kollegen aufs Spiel setzt, gibt es für ihn nur einen Ausweg: Aussteigen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1