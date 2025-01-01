Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Detektivs

SAT.1Staffel 11Folge 92
Tod eines Detektivs

Folge 92: Tod eines Detektivs

23 Min.Ab 12

Ein Privatdetektiv wird in einem Wald niedergestochen. Sein letzter Auftrag: Die Observation einer vermeintlich untreuen Ehefrau. Hat der Detektiv ihr dunkles Geheimnis aufgedeckt und musste deshalb sterben? Die Kommissare versuchen, die Frau ausfindig zu machen, doch sie ist spurlos verschwunden. Ist die Frau die Täterin oder ein weiteres Opfer?

