K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Tod eines Detektivs
23 Min.Ab 12
Ein Privatdetektiv wird in einem Wald niedergestochen. Sein letzter Auftrag: Die Observation einer vermeintlich untreuen Ehefrau. Hat der Detektiv ihr dunkles Geheimnis aufgedeckt und musste deshalb sterben? Die Kommissare versuchen, die Frau ausfindig zu machen, doch sie ist spurlos verschwunden. Ist die Frau die Täterin oder ein weiteres Opfer?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1