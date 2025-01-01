Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Grenzenloser Freundschaftsdienst

SAT.1Staffel 11Folge 93
Grenzenloser Freundschaftsdienst

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 93: Grenzenloser Freundschaftsdienst

23 Min.Ab 12

Juliane S. verschwindet spurlos. Die Fahndung nach der verheirateten Frau bringt schnell traurige Gewissheit - ihr Wagen wird auf einem verlassenen Parkplatz gefunden, ihre Leiche nur wenige hundert Meter weiter in einem See treibend. Ihr Mörder hinterlässt eine perverse Spur für die Kommissare: ein Tierköder im Mund der Frau.

SAT.1
