Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppelleben

SAT.1Staffel 11Folge 94vom 20.09.2024
Doppelleben

DoppellebenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Doppelleben

23 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12

Eine Ehefrau in Sorge. Maria S. meldet ihren Mann als vermisst. Ihr Ehemann Thorben ist von einer Geschäftsreise nicht zurückgekehrt. Am nächsten Tag meldet sich eine weitere verzweifelte Frau im K11. Carla L. vermisst ihren Lebensgefährten. Sein Name: Thorben S. Wurde dem Mann sein Doppelleben zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen