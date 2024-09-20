K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Doppelleben
23 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Eine Ehefrau in Sorge. Maria S. meldet ihren Mann als vermisst. Ihr Ehemann Thorben ist von einer Geschäftsreise nicht zurückgekehrt. Am nächsten Tag meldet sich eine weitere verzweifelte Frau im K11. Carla L. vermisst ihren Lebensgefährten. Sein Name: Thorben S. Wurde dem Mann sein Doppelleben zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1