K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Hotel der Eitelkeiten
23 Min.Ab 12
Das Wellnesshotel "Zur Linde" ist ein Ort zum Entspannen. Doch das ist schnell vorbei als der 32-jährige Masseur erschlagen in einem Wäschekorb aufgefunden wird. Die Kommissare sind sich sicher: Der Mörder muss unter den Gästen oder Mitarbeitern sein. Die ersten Ermittlungsschritte zeigen: Auch das Opfer war kein Unschuldslamm ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
