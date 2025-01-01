K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Ab in den Urlaub
22 Min.Ab 12
Es sollte ein entspannter Urlaub werden, um über den Ex-Freund hinwegzukommen. Doch die 24-jährige Simone K. kommt nie an ihrem Urlaubsort an. Ihre Leiche wird Tage später gefunden. Die junge Frau wurde gefangen gehalten und vergewaltigt. Ein Urlaubstrip in die Hölle. Als plötzlich eine zweite Frau auf die gleiche Weise verschwindet, kämpfen die Kommissare gegen die Zeit. Können sie die Vermisste noch lebend finden?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1