K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 102: Sexfalle Gymnasium
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Gymnasial-Lehrer wird von einer Schülerin des sexuellen Missbrauchs beschuldigt - er soll ihr im Klassenzimmer die Kleider vom Leib gerissen haben. Der Mann selbst gibt sich völlig unschuldig. Tatsächlich haben die Kommissare auch keinen Beweis für eine Straftat bis eine zweite Schülerin Anzeige wegen des gleichen Vergehens gegen den Lehrer erstattet. Als sie das Mädchen näher befragen wollen, finden sie die Schülerin erschlagen in ihrem Elternhaus auf... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1