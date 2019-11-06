Missglückter LiebestestJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 103: Missglückter Liebestest
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alexandra Rietz wird zu einer Testamentseröffnung eingeladen, der letzte Wille des Verstorbenen: Seine Angehörigen sollen gemeinsam das Wochenende verbringen. Dabei entfacht zwischen der Witwe und ihren beiden Kindern ein erbitterter Kampf um das Erbe - die Frau wird ermordet, sie war die Haupterbin. Sowohl ihre Tochter, als auch ihr Sohn haben ein Motiv für den Mord: Geldgier. Schließlich fällt auch die Tochter einem Mordanschlag zum Opfer. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1