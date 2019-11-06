Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine junge Frau liegt ermordet im Schlafzimmer - alles deutet auf eine Liebesnacht hin. Die Kommissare finden heraus, dass sich die Tote von ihrem Mann trennen wollte und der davon wusste. Hat er seine Frau aus Eifersucht ermordet? Aber auch ihr Liebhaber hatte ein Motiv: Er ist pleite, und im Haus der Toten fehlt wertvoller Schmuck. Die Ermittlungen ergeben: Er hatte am Tatabend Sex mit der Toten. Die Kommissare befinden sich in einem Netz aus Lügen ... Rechte: Sat.1

