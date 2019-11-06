K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Das tote Sexluder
Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau liegt ermordet im Schlafzimmer - alles deutet auf eine Liebesnacht hin. Die Kommissare finden heraus, dass sich die Tote von ihrem Mann trennen wollte und der davon wusste. Hat er seine Frau aus Eifersucht ermordet? Aber auch ihr Liebhaber hatte ein Motiv: Er ist pleite, und im Haus der Toten fehlt wertvoller Schmuck. Die Ermittlungen ergeben: Er hatte am Tatabend Sex mit der Toten. Die Kommissare befinden sich in einem Netz aus Lügen ... Rechte: Sat.1
Staffel 2
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1