K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Stimmen

SAT.1Staffel 2Folge 107vom 06.11.2019
Mörderische Stimmen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 107: Mörderische Stimmen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau wird ermordet, sie hatte Schuld an einem Verkehrsunfall, bei dem eine Schwangere ums Leben gekommen ist. Seither hörte sie schreckliche Stimmen, die sie als skrupellose Mörderin beschuldigen. Als die Kommissare Tonbänder im Haus der Toten finden wird klar: Jemand wollte sie in den Wahnsinn treiben. Ihr Sohn lenkt den Verdacht auf seine Tante, weil die ein Verhältnis mit ihrem Schwager hat... Rechte: Sat.1

