SAT.1Staffel 2Folge 111vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zwei Brüder liegen wegen einer Erbschaft im Streit. Als sie sich versöhnen wollen, wird der Ältere während einer Kinovorstellung mit einem gezielten Messerstich in die Nieren getötet. Der Bruder des Opfers ist Arzt und versucht noch, dem Opfer zu Hilfe zu kommen - vergebens. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein Geheimnis: Der Arzt ist ein Hochstapler und hat keine Zulassung für seine Praxis. Er sollte durch einen anonymen Brief an die Ärztekammer angezeigt werden. Rechte: Sat.1

