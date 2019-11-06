Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Therapie

SAT.1 Staffel 2 Folge 113 vom 06.11.2019
Mörderische Therapie

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 113: Mörderische Therapie

23 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Der Besitzer eines Fitnesscenters wird ermordet - mit 30 Messerstichen geradezu hingerichtet. Bei der Obduktion wird klar, dass er vor seinem Tod von einem Mann vergewaltigt wurde. Ins Visier der Ermittlungen gerät der schwule Fitnesstrainer, aber er kann für die Tatzeit ein Alibi liefern. Die Untersuchungen des Spermas vom Tatort ergeben, dass ein Freund Sex mit dem Opfer hatte. Doch dieser junge Mann leidet seit zwei Jahren an Impotenz... Rechte: Sat.1

