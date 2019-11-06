K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Mörderische Therapie
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Besitzer eines Fitnesscenters wird ermordet - mit 30 Messerstichen geradezu hingerichtet. Bei der Obduktion wird klar, dass er vor seinem Tod von einem Mann vergewaltigt wurde. Ins Visier der Ermittlungen gerät der schwule Fitnesstrainer, aber er kann für die Tatzeit ein Alibi liefern. Die Untersuchungen des Spermas vom Tatort ergeben, dass ein Freund Sex mit dem Opfer hatte. Doch dieser junge Mann leidet seit zwei Jahren an Impotenz... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1