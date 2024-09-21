Tod eines FrauenheldenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 114: Tod eines Frauenhelden
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Eine junge Frau wird während einer Busreise sexuell belästigt - als der Bus sein Ziel erreicht, ist der Peiniger tot, er starb an einer Überdosis eines Medikaments. Die Missbrauchte war im Besitz des tödlichen Mittels, beteuert aber ihre Unschuld und verweist auf den Freund des Toten, der sich während der Busreise mit dem Opfer heftig gestritten hat. Die Kommissare finden heraus, dass der Freund eine Affäre mit der Witwe hatte ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1