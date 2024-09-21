Das gierige TeppichluderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Das gierige Teppichluder
24 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
In einem Teppichladen wird die blutüberströmte Leiche des Besitzers gefunden. Zunächst gerät seine Tochter unter Verdacht: Sie hatte kurz vor seinem Tod einen heftigen Streit mit ihrem Vater.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1