K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Freundschaft

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 06.11.2019
Tödliche Freundschaft

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 22: Tödliche Freundschaft

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein reicher Bauamtsleiter soll mit fünf Millionen Euro bestochen werden. Bei der Schmiergeldübergabe wird der Bote erschossen, und das Geld verschwindet spurlos - angeblich weiß der Bauamtsleiter nicht, wo die fünf Millionen geblieben sind. Seine Frau lenkt den Verdacht auf ihren Mann. Doch die Kommissare stellen fest, dass sie gelogen hat: Sie hat eine Affäre mit einem Angestellten ihres Mannes - für die Tatzeit kann ihr Geliebter kein Alibi angeben.

