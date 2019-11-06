K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Tödliche Freundschaft
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein reicher Bauamtsleiter soll mit fünf Millionen Euro bestochen werden. Bei der Schmiergeldübergabe wird der Bote erschossen, und das Geld verschwindet spurlos - angeblich weiß der Bauamtsleiter nicht, wo die fünf Millionen geblieben sind. Seine Frau lenkt den Verdacht auf ihren Mann. Doch die Kommissare stellen fest, dass sie gelogen hat: Sie hat eine Affäre mit einem Angestellten ihres Mannes - für die Tatzeit kann ihr Geliebter kein Alibi angeben. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1