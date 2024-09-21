K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 203: Tödlicher Treuetest
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Nachdem ein treu sorgender Familienvater bestialisch hingerichtet wurde, fällt ein erster Verdacht auf seine Ehefrau. Über eine Treuetest-Agentur hat sie herausgefunden, dass der Tote sie betrogen hat.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1