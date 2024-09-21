K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 224: Tödlicher Babykrieg
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 16
Ein Ehemann ist außer sich, weil seine Frau ein schwarzes Kind zur Welt bringt. Für ihn gibt es nur eine Erklärung: Sie ist mit ihrem schwarzen Ex-Liebhaber fremdgegangen. Sein Hass wird so groß, dass er seine Frau beschimpft und bedroht.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1