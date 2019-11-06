Der skrupellose SchlachterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Der skrupellose Schlachter
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Reporter einer Tageszeitung verschwindet spurlos - sein letzter Artikel sorgte für großes Aufsehen. Er beschuldigte einen benachbarten Metzger, Menschenfleisch zu verarbeiten und ruinierte damit sein Geschäft. Die Kommissare finden heraus, dass schon seit Monaten ein erbitterter Nachbarschaftskrieg zwischen der Familie des Journalisten und dem Schlachter herrscht. Der Metzger will jedoch mit dem Verschwinden des Reporters nichts zu tun haben ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1