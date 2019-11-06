Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Babykrieg

SAT.1Staffel 2Folge 24vom 06.11.2019
Tödlicher Babykrieg

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 24: Tödlicher Babykrieg

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Ehemann ist außer sich, weil seine Frau ein schwarzes Kind zur Welt bringt. Für ihn gibt es nur eine Erklärung: Sie ist mit ihrem schwarzen Ex-Liebhaber fremdgegangen. Sein Hass wird so groß, dass er seine Frau beschimpft und bedroht. Die Kommissare werden zu dem Familiendrama gerufen und versuchen zu schlichten. Kurz darauf verschwindet die junge Mutter, und ihr angeblicher Liebhaber wird tot aufgefunden... Rechte: Sat.1

