K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Tödlicher Babykrieg
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Ehemann ist außer sich, weil seine Frau ein schwarzes Kind zur Welt bringt. Für ihn gibt es nur eine Erklärung: Sie ist mit ihrem schwarzen Ex-Liebhaber fremdgegangen. Sein Hass wird so groß, dass er seine Frau beschimpft und bedroht. Die Kommissare werden zu dem Familiendrama gerufen und versuchen zu schlichten. Kurz darauf verschwindet die junge Mutter, und ihr angeblicher Liebhaber wird tot aufgefunden... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1