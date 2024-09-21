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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Familienkrieg

SAT.1Staffel 2Folge 249vom 21.09.2024
Tödlicher Familienkrieg

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 249: Tödlicher Familienkrieg

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Eine Frau liegt vergiftet in ihrem Schuhgeschäft, die Registrierkasse ist geplündert. Familie und Bekannte sind erschüttert, aber die Trauer erweist sich als reine Heuchelei: Der Ehemann hat eine Affäre und wollte für seine Geliebte frei sein.

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