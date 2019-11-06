Tod eines FrauenquälersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Tod eines Frauenquälers
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird während einer Busreise sexuell belästigt - als der Bus sein Ziel erreicht, ist der Peiniger tot: Er starb an einer Überdosis eines Medikaments. Die Missbrauchte war im Besitz des tödlichen Medikaments, beteuert aber ihre Unschuld und verweist auf den Freund des Toten, der sich während der Reise mit dem Opfer heftig gestritten hat... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1