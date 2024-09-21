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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Doppelleben

SAT.1Staffel 2Folge 253vom 21.09.2024
Tödliches Doppelleben

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 253: Tödliches Doppelleben

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Der Freund eines Imbissbudenbesitzers wird in dessen Laden mit drei Schüssen hingerichtet. Alles deutet auf einen Überfall auf den Imbiss hin, aber die Kommissare sind skeptisch. Das vermeintlich zufällige Opfer war im Pornogeschäft tätig.

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