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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Bankgeheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 264vom 21.09.2024
Tödliches Bankgeheimnis

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 264: Tödliches Bankgeheimnis

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Kommissarin Rietz wird Zeugin eines Bankraubs: Mit Hilfe eines ferngesteuerten Autos wird eine millionenschwere Beute geklaut. Die Jagd auf den Bankräuber beginnt, und als die Kommissare den Täter finden, passiert das Unglaubliche.

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