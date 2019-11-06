Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die sexgierige Ehefrau

SAT.1Staffel 2Folge 27vom 06.11.2019
Folge 27: Die sexgierige Ehefrau

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau liegt vergiftet in ihrem Schuhgeschäft, die Registrierkasse ist geplündert - Familie und Bekannte sind erschüttert. Aber die Trauer um das Opfer erweist sich als reine Heuchelei: Der Ehemann der Toten hat eine Affäre und wollte für seine Geliebte frei sein. Auch der Sohn hasste seine Mutter, weil sie ihn wegen Drogenbesitzes angezeigt und ihm jegliche finanzielle Unterstützung gestrichen hatte. Steckt die ganze Familie hinter dem Mord an der Mutter? Rechte: Sat.1

SAT.1
