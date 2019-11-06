K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Tod im Ehebett
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Callboy liegt tot in der Wohnung eines Ehepaares - beide behaupten, nicht zu wissen, wer der Tote ist und wie er in ihr Schlafzimmer kommt. Sichergestellte Spuren in der Tatwohnung sprechen jedoch gegen diese Aussage: Die Tatwaffe ist übersät mit Fingerabdrücken des Paares, und ein benutztes Kondom mit dem Sperma des Ehemannes schwimmt in der Toilette. Warum leugnet das Ehepaar, den Toten zu kennen, wenn es doch laut Spurensicherung offensichtlich in den Mord verwickelt ist? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1