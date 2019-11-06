K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Mord an einem Toten
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Familienvater hat sich beim Bau seines Hauses hoch verschuldet, springt in einen See und taucht nicht wieder auf. Alles deutet auf Selbstmord hin - die Leiche wird jedoch nicht gefunden. Der Familienvater hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen: Seine Ehefrau und sein kleiner Sohn erben eine viertel Million Euro. Doch dann behauptet ein Freund der Familie, dass der Tote lebt... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1