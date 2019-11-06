Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord an einem Toten

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Familienvater hat sich beim Bau seines Hauses hoch verschuldet, springt in einen See und taucht nicht wieder auf. Alles deutet auf Selbstmord hin - die Leiche wird jedoch nicht gefunden. Der Familienvater hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen: Seine Ehefrau und sein kleiner Sohn erben eine viertel Million Euro. Doch dann behauptet ein Freund der Familie, dass der Tote lebt... Rechte: Sat.1

