Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexmord im Kellerverlies

SAT.1Staffel 2Folge 30vom 06.11.2019
Sexmord im Kellerverlies

Sexmord im KellerverliesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 30: Sexmord im Kellerverlies

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als eine Frau vermisst wird, führt die Spur zu einer Villa, die von einer reichen alten Dame und ihrem Sohn bewohnt wird - dort hatte sich die junge Frau als Haushälterin beworben. Ihr Verlobter war gegen ihre neue Arbeitsstelle in dem luxuriösen Haushalt und bedrohte sie deswegen massiv. Das Mädchen fuhr trotzdem zu ihrem neuen Arbeitsplatz, kam aber nie an... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen