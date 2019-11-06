Sexmord im KellerverliesJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Sexmord im Kellerverlies
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als eine Frau vermisst wird, führt die Spur zu einer Villa, die von einer reichen alten Dame und ihrem Sohn bewohnt wird - dort hatte sich die junge Frau als Haushälterin beworben. Ihr Verlobter war gegen ihre neue Arbeitsstelle in dem luxuriösen Haushalt und bedrohte sie deswegen massiv. Das Mädchen fuhr trotzdem zu ihrem neuen Arbeitsplatz, kam aber nie an... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1