K 11 - Kommissare im Einsatz

Die verliebte Kommissarin

SAT.1Staffel 2Folge 305
Folge 305: Die verliebte Kommissarin

23 Min.Ab 12

Kommissarin Rietz hat sich in einen Schriftsteller verliebt - bereits nach ihrem ersten Rendezvous kommt die große Ernüchterung. Die Kommissare finden eine Frauenleiche auf einer Baustelle, und es stellt sich heraus, dass es sich bei der Toten um die Frau des neuen Freundes von Kommissarin Rietz handelt. Tief enttäuscht versucht sie, ihm den Mord nachzuweisen ...

SAT.1
