Tödlicher Babyschwindel
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Tödlicher Babyschwindel
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einem Waldstück wird eine erhängte Frau gefunden - allem Anschein nach war sie schwanger, die Spuren weisen darauf hin, dass es sich um Mord handelt. Die Kommissare ermitteln im Umfeld und finden in einem Versteck 100000 Euro. Die Freunde der Toten vermuten, dass das Geld von einem dubiosen reichen Yuppie stammt, mit dem sie in letzter Zeit oft ausgegangen ist. Die Kommissare glauben, dass er der Vater des ungeborenen Babys ist ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1