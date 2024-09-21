Sexmord im StundenhotelJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Sexmord im Stundenhotel
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 16
Eine junge Ehefrau, die bei einer Sexhotline arbeitete, wird erstochen. Aus Angst vor Affären ließ ihr eifersüchtiger Ehemann sie beschatten - der beauftragte Detektiv bestätigt ihre Treue. Doch Sexfotos bringen die Wahrheit ans Licht.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1