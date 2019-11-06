K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Mord im Beichtstuhl
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Priester erhält einen Notruf aus seiner Kirche: Kurz darauf liegt er tot vor dem Altar. Der Anruf kam aus dem Haus eines Gemeindemitglieds, die Ehefrau ist offensichtlich von ihrem Mann schwer misshandelt worden. Sie bestreitet aber, den Notruf geschickt zu haben oder zur Tatzeit in der Kirche gewesen zu sein. Der Familienvater ist seit dem Mord verschwunden. Dann gibt die Haushälterin des Priesters einen entscheidenden Hinweis ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1