K 11 - Kommissare im Einsatz

Die betrogene Braut

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 06.11.2019
Die betrogene Braut

Die betrogene BrautJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 37: Die betrogene Braut

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als eine Braut erschossen wird, führt eine Spur zu ihrem ehemaligen Angestellten - der Familienvater hat sie sexuell belästigt und bedroht. Dann stoßen die Kommissare auf eine unmoralische Familienintrige: Die Mutter der Toten gerät in Verdacht, eine Affäre mit dem Verlobten ihrer Tochter zu haben. Es scheint, dass sie aus Eifersucht ihre Tochter getötet hat. Als aber auch auf sie ein Mordanschlag verübt wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel... Rechte: Sat.1

