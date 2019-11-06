K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Tödliche Liebesnacht
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine 18-jährige Schülerin reißt von zu Hause aus, weil ihr Vater sie zu einer Heirat zwingen wollte. Am nächsten Morgen liegt das Mädchen erwürgt in einem Ruderboot am See - neben sich Rosenblätter und eine Kuscheldecke, alles sieht nach einer geplanten, romantischen Liebesnacht aus. Ein Bild im Geldbeutel der Toten bringt die Kommissare auf die Spur eines heimlichen Geliebten, der kurz vor der Tat Sex mit dem Mädchen hatte... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1