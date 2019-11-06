Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 40vom 06.11.2019
Folge 40: Mord im Schrebergarten

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Hinter einer Schreberlaube wird eine weibliche Leiche gefunden: Die Tote wurde vergewaltigt und erschlagen. Auf einem Erpresservideo ist der Laubenbesitzer mit der Toten beim Sex zu sehen. Auch der gehörnte Freund des Opfers gerät unter Verdacht: Aus einem seiner Automaten stammt das Vergewaltigungskondom. Als ein Parzellennachbar erschlagen wird, findet man bei ihm einen Erpresserbrief und Geld von der ersten Erpressung gefunden... Rechte: Sat.1

