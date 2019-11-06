Tandemsprung in den TodJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Tandemsprung in den Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein junges Paar stürzt bei einem Fallschirmsprung tödlich ab - es war kein Unglück, sondern Mord, jemand hat ihre Ausrüstung manipuliert, der Fallschirm ließ sich nicht öffnen. Zuerst scheint es, als hätte das Paar keine Probleme oder Feinde gehabt. Doch die Kommissare finden heraus, dass die Verunglückten hoch verschuldet waren. Ein Kredithai gerät unter Mordverdacht - er ist in Drogengeschäfte verwickelt und wurde von den Opfern erpresst. Der Fall scheint gelöst ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1