Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tandemsprung in den Tod

SAT.1Staffel 2Folge 41vom 06.11.2019
Tandemsprung in den Tod

Tandemsprung in den TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: Tandemsprung in den Tod

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junges Paar stürzt bei einem Fallschirmsprung tödlich ab - es war kein Unglück, sondern Mord, jemand hat ihre Ausrüstung manipuliert, der Fallschirm ließ sich nicht öffnen. Zuerst scheint es, als hätte das Paar keine Probleme oder Feinde gehabt. Doch die Kommissare finden heraus, dass die Verunglückten hoch verschuldet waren. Ein Kredithai gerät unter Mordverdacht - er ist in Drogengeschäfte verwickelt und wurde von den Opfern erpresst. Der Fall scheint gelöst ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen