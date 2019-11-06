Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord im Sex-Taxi

SAT.1Staffel 2Folge 43vom 06.11.2019
Mord im Sex-Taxi

Mord im Sex-TaxiJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 43: Mord im Sex-Taxi

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf einem abgelegenen Parkplatz wird die übel zugerichtete Leiche eines Taxifahrers gefunden - das Opfer hatte die Schicht seines Kollegen übernommen. Die Kommissare ermitteln, dass der Kollege des Opfers das Taxi nicht nur als fahrendes Bordell benutzte, er erpresste auch die Freier, die sich während der Fahrt mit einer Prostituierten auf der Rückbank vergnügten. Eines der Erpressungsopfer gerät unter Verdacht ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen