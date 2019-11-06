Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Koma vergewaltigt

SAT.1Staffel 2Folge 44vom 06.11.2019
Im Koma vergewaltigt

Im Koma vergewaltigtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 44: Im Koma vergewaltigt

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Pfleger liegt erschlagen neben einer Koma-Patientin. Seine Kollegen und seine Frau beschreiben ihn als harmoniesüchtigen Menschen. Wer hätte also ein Motiv, ihn zu ermorden? Dann finden die Kommissare heraus, dass die Beziehung des Opfers zu seinen Kollegen alles andere als harmonisch war: Vom Pflegerhelfer wird er bedroht, mit der Stationsschwester liegt er im Clinch, er hat eine Affäre mit der Lernschwester in der Wäschekammer... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen