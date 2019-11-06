Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 45vom 06.11.2019
Eine Frau wurde umgebracht und in einen Fluss geworfen - die Leiche ist vollkommen entstellt und vorerst nicht zu identifizieren. Als die Kommissare die Gesichtsrekonstruktion sehen, sind sie verblüfft: Erst gestern haben sie gegen sie wegen Fahrerflucht ermittelt. Es stellt sich heraus, dass es sich um ihre unbekannte Zwillingsschwester handelt, die als GoGo-Tänzerin arbeitet - nur der Vater wusste von ihrer Existenz. Rechte: Sat.1

