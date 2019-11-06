Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Sexlüge

SAT.1Staffel 2Folge 46vom 06.11.2019
Tödliche Sexlüge

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 46: Tödliche Sexlüge

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die reiche Chefin eines Escort-Services wird tot in ihrem Bett gefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch die Obduktion ergibt, dass die Frau mit einem Beruhigungsmittel vergiftet wurde. Kurz vor ihrem Tod hatte sie ein hoch verschuldetes Pferdegestüt aufgekauft. Die adlige Besitzerin des Gestütes behauptet, dass sie und die Tote eng befreundet waren. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass der Ehemann der Adligen der ermordeten Escort-Chefin sexuell hörig war. Rechte: Sat.1

