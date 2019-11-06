Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gehasster Casanova

SAT.1Staffel 2Folge 47vom 06.11.2019
Folge 47: Gehasster Casanova

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Motivationstrainer wird Opfer eines Anschlags: gefesselt auf glühenden Kohlen wird er in letzter Sekunde von den Kommissaren gerettet. Seine Sekretärin verdächtigt ihren Mann, weil er den Motivationsguru hasst und behauptet, er sei ein Betrüger, der die Teilnehmer ausbeutet. Kurz darauf rast die Sekretärin mit dem manipulierten Wagen des Gurus ungebremst gegen einen Baum... Rechte: Sat.1

