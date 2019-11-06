K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Gehasster Casanova
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Motivationstrainer wird Opfer eines Anschlags: gefesselt auf glühenden Kohlen wird er in letzter Sekunde von den Kommissaren gerettet. Seine Sekretärin verdächtigt ihren Mann, weil er den Motivationsguru hasst und behauptet, er sei ein Betrüger, der die Teilnehmer ausbeutet. Kurz darauf rast die Sekretärin mit dem manipulierten Wagen des Gurus ungebremst gegen einen Baum... Rechte: Sat.1
