K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Sexfalle Survival-Camp
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird im Wald vergewaltigt und erschlagen - die Schwester des Opfers nimmt in der Nähe des Tatorts an einem Survival-Camp teil und lenkt den Verdacht auf den Campleiter und dessen Assistenten. Beide wurden vor einigen Jahren wegen Vergewaltigung einer Kollegin unehrenhaft aus dem Wehrdienst entlassen - die Männer weisen jede Schuld von sich. Der Assistent behauptet, dass er die Schwester und den Ehemann des Opfers heimlich beim Sex im Wald beobachtet hat... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1